Евролига признала судейскую ошибку в концовке матча «Монако» – «Анадолу Эфес»
Во втором туре регулярного чемпионата Евролиги «Монако» одержал победу над действующим чемпионом «Анадолу Эфесом» в овертайме со счетом 95:92.
Через несколько часов после окончания встречи Евролига сделала официальное заявление, в котором признала ошибку судей в концовке основного времени матча.
Согласно заявлению лиги, форвард «Монако» Джон Браун сфолил на разыгрывающем «Анадолу Эфеса» Василие Мициче, когда тот бросал из-за дуги за 6 секунд до конца четвертой четверти. Судья должен был зафиксировать персональный фол и назначить три штрафных броска в кольцо «Монако».
Мицич смазал бросок, который мог вывести его команду вперед, игра перешла в овертайм, где «Монако» одержал победу.
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