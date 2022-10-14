Евролига признала судейскую ошибку в концовке матча «Монако» – «Анадолу Эфес»

Во втором туре регулярного чемпионата «Монако» одержал победу над действующим чемпионом в овертайме со счетом 95:92.

Через несколько часов после окончания встречи Евролига сделала официальное заявление, в котором признала ошибку судей в концовке основного времени матча.

Согласно заявлению лиги, форвард «Монако» сфолил на разыгрывающем «Анадолу Эфеса» , когда тот бросал из-за дуги за 6 секунд до конца четвертой четверти. Судья должен был зафиксировать персональный фол и назначить три штрафных броска в кольцо «Монако».

Мицич смазал бросок, который мог вывести его команду вперед, игра перешла в овертайм, где одержал победу.

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