Эргин Атаман: «В финале Евролиги сойдутся «Анадолу Эфес» и «Милан»

Главный тренер Эргин Атаман оценил расклад сил в новой Евролиге.

«В прошлом сезоне моей мантрой был обратный отсчет, то есть количество побед, которые отделяли нас от второго титула. На этот раз я буду показывать на всех аренах три пальца. Не надо лишних слов, мне достаточно просто зафиксировать эту цифру.

очень сильна, турнир стал более конкурентоспособным и жестким. Выделяются три группы по шесть команд в каждой, между этими группами минимальное расстояние. На «Финал четырех» претендуют «Эфес», , , «Милан», и даже «Монако», который значительно увеличил бюджет и собрал отличных игроков. На плей-офф – «Фенербахче», «Бавария», «Маккаби», «Панатинаикос», а также «Партизан» с вернувшимся Обрадовичем и с болельщиками, этот фактор может иметь значение. Еще «Виртус». Остальные команды вполне способны преподнести сюрприз.

«Милан» существенно усилился, даже несмотря на уход Родригеса. Мне они представляются самым опасным соперником «Эфеса». Я говорю это сейчас: «Милан» и «Эфес» сыграют в финале Евролиги. И это будет отличный финал», – заявил Атаман.

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