«Баскония» утверждает, что переход Луки Вильдосы в «Црвену Звезду» был неправомерным

Испанская обратилась в Евролигу, заявив, что переход разыгрывающего защитника в сербскую «Црвену Звезду» был неправомерным.

В мае 2021 года аргентинец покинул «Басконию» и отправился в НБА, заключив соглашение с «Нью-Йорком». «Баскония» утверждает, что по-прежнему владеет правами на Вильдосу за пределами НБА по договоренности между игроком и клубом. Это означает, что после ухода игрока из НБА любая команда, которая захочет его подписать, должна заплатить испанскому клубу выкуп.

подписала Вильдосу без согласования с «Басконией» и без выплаты компенсации, что является серьезным нарушением договоренностей между игроком и клубом.

«Баскония» просит Евролигу применить соответствующие юридические меры, в частности, запретить «Црвене Звезде» регистрировать Вильдосу. Если требования испанского клуба не будут удовлетворены, он будет судиться как с игроком, так и с «Црвеной Звездой».

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