Тель-авивский «Маккаби» близок к подписанию Джейлена Адамса

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Джейлен Адамс 1995 Баскетбол

Тель-авивский «Маккаби» близок к подписанию комбогарда Джейлена Адамса (26 лет, 191 см).

Адамс на данный момент имеет статус свободного агента. В минувшем сезоне он представлял иерусалимский «Хапоэль», набирая в матчах Лиги чемпионов 17,8 очка, 4,6 подбора, 2,9 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру.

«Маккаби» на 4 недели потерял защитника Даррана Хиллиарда. Еще один игрок периметра Остин Холлинз в ближайшее время может покинуть израильскую команду.

Контракты и платежные ведомости НБА

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные