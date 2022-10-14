Тель-авивский «Маккаби» близок к подписанию Джейлена Адамса

Тель-авивский близок к подписанию комбогарда Джейлена Адамса (26 лет, 191 см).

Адамс на данный момент имеет статус свободного агента. В минувшем сезоне он представлял иерусалимский «Хапоэль», набирая в матчах Лиги чемпионов 17,8 очка, 4,6 подбора, 2,9 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру.

«Маккаби» на 4 недели потерял защитника Даррана Хиллиарда. Еще один игрок периметра Остин Холлинз в ближайшее время может покинуть израильскую команду.

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