Александр Галлямов посетит баскетбольный матч «Зенит» – «Автодор» и поучаствует в мастер-классе по штрафным броскам

Олимпийский чемпион в командном турнире по фигурному катанию Александр Галлямов посетит баскетбольный матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Автодором».

Перед началом встречи, которая пройдет завтра на «СИБУР-Арене» в Санкт-Петербурге, Галлямов поучаствует в мастер-классе по штрафным броскам.

Матч также посетят фигуристы Андрей Мозалев, Ясмина Кадырова и Максим Шагалов.

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