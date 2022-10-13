Александр Галлямов посетит баскетбольный матч «Зенит» – «Автодор» и поучаствует в мастер-классе по штрафным броскам
Олимпийский чемпион в командном турнире по фигурному катанию Александр Галлямов посетит баскетбольный матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Автодором».
Перед началом встречи, которая пройдет завтра на «СИБУР-Арене» в Санкт-Петербурге, Галлямов поучаствует в мастер-классе по штрафным броскам.
Матч также посетят фигуристы Андрей Мозалев, Ясмина Кадырова и Максим Шагалов.
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