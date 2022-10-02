Хавьер Паскуаль: «В третьей четверти «Зенит» прекратил играть»

Главный тренер «Зенита» назвал главную причину поражения в стартовом матче лиги ВТБ против УНИКСа (79:82).

«Хочу поздравить УНИКС с этой победой. Это была тяжелая игра, в которой у каждой команды были шансы на победу. Мы в третьей четверти просто прекратили играть, очень плохо действовали в нападении, набрали всего 4 очка за первую половину 10-минутки и в итоге не смогли вернуться. Но мы только в самом начале сезона, и нам еще есть над чем работать», – заявил Паскуаль.

проиграл третью четверть со счетом 18:23. В концовке матча Калеб Хоумсли мог сравнять счет, но не реализовал штрафной бросок.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?