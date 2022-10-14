Дрэймонд Грин: «Не уверен по поводу личных отношений, но мы с Пулом профессионалы и будем делать свою работу»

Форвард «Уорриорз» высказался на тему личных отношений с защитником , на которого набросился во время тренировки на прошлой неделе.

«Джордан – профессионал, я тоже профессионал. У нас есть работа… мы собираемся выполнять ее.

Что касается личных отношений, то я не уверен. Это зависит не от меня, к тому же я не думаю, что это имеет такое уж большое значение. Нам платят за работу, мы собираемся выполнять ее в меру своих возможностей», – заявил Грин.

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