«К концу Евробаскета я еле ходил». Дени Авдия испытывает проблемы с пахом

Форвард «Вашингтона» рассказал о травме паха, с которой он выступал на Евробаскете-2022.

«Когда я играл за сборную Израиля, пил таблетки, чтобы снять боль. К концу турнира я еле ходил. Немного расстроен, что это случилось перед началом сезона. Что есть, то есть», – признался Авдия.

Форвард пропустил первые три предсезонных матча «Уизардс» в этом сезоне.

Дензел Вашингтон – любимый актер всех баскетболистов. Вплетаем его фильмографию в мифологию НБА

Контракты и платежные ведомости НБА