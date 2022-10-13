«К концу Евробаскета я еле ходил». Дени Авдия испытывает проблемы с пахом

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Форвард «Вашингтона» Дени Авдия рассказал о травме паха, с которой он выступал на Евробаскете-2022.

«Когда я играл за сборную Израиля, пил таблетки, чтобы снять боль. К концу турнира я еле ходил. Немного расстроен, что это случилось перед началом сезона. Что есть, то есть», – признался Авдия.

Форвард пропустил первые три предсезонных матча «Уизардс» в этом сезоне.

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