«К концу Евробаскета я еле ходил». Дени Авдия испытывает проблемы с пахом
Форвард «Вашингтона» Дени Авдия рассказал о травме паха, с которой он выступал на Евробаскете-2022.
«Когда я играл за сборную Израиля, пил таблетки, чтобы снять боль. К концу турнира я еле ходил. Немного расстроен, что это случилось перед началом сезона. Что есть, то есть», – признался Авдия.
Форвард пропустил первые три предсезонных матча «Уизардс» в этом сезоне.
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