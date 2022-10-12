«Уизардс» предлагали Виктору Оладипо место в старте минувшим летом

Теги Майами НБА Вашингтон Виктор Оладипо Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Виктор Оладипо отказался от выгодной сделки в минувшее межсезонье.

По информации обозревателя Yahoo Sports Джейка Фишера, «Уизардс» предлагали Оладипо роль игрока стартовой пятерки.

30-летний защитник предпочел остаться в «Хит» и подписал новый двухлетний контракт на 18,3 миллиона долларов с опцией игрока на сезон-2023/24.

Оладипо пропустил почти весь регулярный чемпионат-2021/22. В 15 матчах плей-офф он набирал в среднем 10,6 очка и 3,4 подбора при 37% с игры.

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