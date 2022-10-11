Кристапс Порзингис не смог доиграть матч с «Хорнетс» из-за повреждения голеностопа

Форвард «Уизардс» не смог доиграть предсезонный матч с «Хорнетс» (116:107) из-за повреждения левого голеностопного сустава.

Порзингис провел на площадке 16 минут, набрав 20 очков при 5 из 10 с игры. Он получил травму во время прохода под кольцо во второй четверти.

По словам главного тренера Уэса Ансельда, травма не носит серьезного характера.

«Просто немного подвернул голеностоп, ничего серьезного. Кристапс мог продолжить игру, но мы решили не рисковать», – сказал Ансельд.

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