Велимир Перасович: «Нижний Новгород» – одна из сильнейших команд на старте сезона»

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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«На мой взгляд, «Нижний Новгород» на старте сезона – одна из сильнейших команд чемпионата.

Летом им удалось собрать очень конкурентный состав. Соперники быстро переходят из защиты в нападение, действуют жестко и играют с высокой интенсивностью. Нас ожидает непростой матч», – заявил Перасович.

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