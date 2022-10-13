Велимир Перасович: «Нижний Новгород» – одна из сильнейших команд на старте сезона»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».
«На мой взгляд, «Нижний Новгород» на старте сезона – одна из сильнейших команд чемпионата.
Летом им удалось собрать очень конкурентный состав. Соперники быстро переходят из защиты в нападение, действуют жестко и играют с высокой интенсивностью. Нас ожидает непростой матч», – заявил Перасович.
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