Михаил Кулагин – о матче с «НН»: «На паркете друзей нет»
Защитник УНИКСа Михаил Кулагин рассказал о настрое на матч Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».
«Нижний Новгород» – сильный соперник, который всегда нацелен на борьбу. Считаю, мы продуктивно подготовились к матчу. Подробно разобрали соперника и ожидаем жесткой, силовой игры, с активным прессингом и большим количеством контактов.
В прошлом сезоне я защищал цвета нижегородской команды и с теплотой вспоминаю это время. Но на паркете друзей нет. Со своей стороны приложу все усилия, чтобы обыграть бывших одноклубников. Уверен, матч получится непростым и интересным для зрителей», – сказал Кулагин.
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