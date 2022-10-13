Михаил Кулагин – о матче с «НН»: «На паркете друзей нет»

Защитник УНИКСа Михаил Кулагин рассказал о настрое на матч лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Нижний Новгород» – сильный соперник, который всегда нацелен на борьбу. Считаю, мы продуктивно подготовились к матчу. Подробно разобрали соперника и ожидаем жесткой, силовой игры, с активным прессингом и большим количеством контактов.

В прошлом сезоне я защищал цвета нижегородской команды и с теплотой вспоминаю это время. Но на паркете друзей нет. Со своей стороны приложу все усилия, чтобы обыграть бывших одноклубников. Уверен, матч получится непростым и интересным для зрителей», – сказал Кулагин.

Контракты и платежные ведомости НБА

Дензел Вашингтон – любимый актер всех баскетболистов. Вплетаем его фильмографию в мифологию НБА