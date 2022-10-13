Деррик Уильямс провел ночь в белградском аэропорту перед матчем с «Црвеной Звездой»

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Форварду «Панатинаикоса» Деррику Уильямсу пришлось провести ночь в аэропорту Белграда накануне гостевого матча Евролиги против «Црвены Звезды».

Вчера американец прилетел с командой в столицу Сербии, но остался в аэропорту из-за проблем с паспортом.

В прошлом году 31-летний баскетболист потерял паспорт во время поездки в Испанию. Он сообщил о пропаже и получил новый документ. Позже старый паспорт игрока нашли и вернули, однако к тому времени он уже был аннулирован.

Уильямсу пришлось ночевать в аэропорту, пока сотрудник «Пао» не прилетел из Афин в Белград и не решил проблему.

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