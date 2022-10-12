Руководитель клуба НБА: «Лейкерс» хотят подписать кого-то помоложе Дрэймонда»

Сотрудник фронт-офиса одного из клубов Западной конференции считает, что «Лейкерс» не заинтересованы в подписании .

«Они выменяли и хотели, чтобы он стал их лидером на долгие годы. Да, у него были травмы, но они получат еще один реальный шанс вместить кого-то под подолком зарплат. Им понадобится тот, кто соответствует Эй Ди по возрасту.

Если они не смогут найти подходящий вариант, тогда, возможно, рассмотрят краткосрочную сделку с Дрэймондом. Но это не будет их главной опцией. Они планируют найти кого-то помоложе, если это возможно», – заявил анонимный руководитель.

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