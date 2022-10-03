Си Джей Макколлум: «Я играл в одной команде с парнем, который набрал очков в 50 раз больше, чем Аллен Айверсон»

Атакующий защитник «Нового Орлеана» уверен, что его многолетний опыт игры с («Портленд») поможет ему найти баланс между очками и передачами.

«Я играл в одной команде с парнем, который набрал очков в 50 раз больше, чем Аллен Айверсон. Я знаю, как делиться мячом. Я знаю, как играть на того, кто находится в ударе. Я без проблем делаю все, что нужно для победы», — сказал Макколлум.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?