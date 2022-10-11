Марк Спирс: «В этом сезоне Зайон будет бороться за приз MVP»

Известный баскетбольный журналист Марк Спирс признался, что у него большие ожидания от выступления форварда «Пеликанс» в новом сезоне.

«Зайон набирал в среднем по 27 очков и 7 подборов, когда был в плохой форме, что же будет сейчас, когда он в форме?

Говорю об этом всем: в этом сезоне Зайон будет бороться за приз MVP. Он снова улыбается, этот его атлетизм времен Дьюка вернулся. В этом сезоне Уильямсон будет показывать особенную игру», – заявил Спирс.

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