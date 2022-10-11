Зайон Уильямсон: «Я покажу миру то, что было в моем арсенале, но я не показывал раньше»

Форвард «Нового Орлеана» , который пропустил 17 месяцев из-за травмы, готов доказать миру, что он преобразился психологически и физически.

«Они увидят, что я повзрослел на площадке и за ее пределами.

Они также увидят, что моя игра преобразилась. Я покажу миру то, что было в моем арсенале, но я не показывал раньше», – сказал 22-летний Уильямсон.

Первый номер драфта-2019 полностью пропустил прошлый сезон, посвятив его реабилитации после операции по поводу перелома стопы.

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