Велимир Перасович: «Нынешний состав УНИКСа не уступает по таланту прошлогоднему»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович остался доволен игрой команды в матче лиги ВТБ против (104:59).

«Считаю, сегодня мы провели один из лучших своих матчей как команда за весь тот период, что я возглавляю УНИКС. Убежден, нынешний состав не уступает по таланту прошлогоднему. Сегодня мы играли без суеты, интенсивно и выложились по максимуму. Очень рад за ребят, потому что они показали очень хорошую игру», – заявил Перасович.

Восемь игроков УНИКСа преодолели отметку в 10 набранных очков по итогам встречи.

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