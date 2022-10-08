Велимир Перасович – о матче с «Енисеем»: «После недели без игровой практики нам нужно снова найти ритм»

Теги УНИКС Велимир Перасович Енисей Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о готовности команды к матчу Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«Предстоящий матч крайне важен, ведь спустя неделю отсутствия игровой практики нам нужно снова найти ритм.

«Енисей» – очень хорошая команда под руководством сильного тренера. Они показали отличную игру в стартовом туре против «Нижнего Новгорода». В составе соперников собраны талантливые российские игроки, а также американцы, которые хорошо действуют один на один и весьма опасны.

Мы должны защищаться на высоком уровне и продемонстрировать отличный командный баскетбол», – заявил Перасович.

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