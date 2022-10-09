Единая лига ВТБ. МБА сыграет в гостях против «Астаны», «Автодор» примет «НН», УНИКС – «Енисей»

В воскресенье, 9 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата лиги ВТБ-22/23.

МБА встретится в гостях с «Астаной». Саратовский примет на своей площадке «Нижний Новгород», казанский УНИКС сыграет дома с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 2-0, – 1-0, Нижний Новгород – 1-0, – 1-0, Автодор – 1-0, Парма – 1-1, Зенит – 1-1, Локомотив-Кубань – 1-1, – 0-1, – 0-1, – 0-2, Минск – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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