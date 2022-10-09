Единая лига ВТБ. МБА сыграет в гостях против «Астаны», «Автодор» примет «НН», УНИКС – «Енисей»
В воскресенье, 9 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.
МБА встретится в гостях с «Астаной». Саратовский «Автодор» примет на своей площадке «Нижний Новгород», казанский УНИКС сыграет дома с красноярским «Енисеем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 октября, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 9 октября, 16.00, «ДС Кристалл»
- Дата проведения
- 9 октября, 18.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 2-0, МБА – 1-0, Нижний Новгород – 1-0, УНИКС – 1-0, Автодор – 1-0, Парма – 1-1, Зенит – 1-1, Локомотив-Кубань – 1-1, Астана – 0-1, Енисей – 0-1, Самара – 0-2, Минск – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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