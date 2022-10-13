Бен Симмонс: «Иногда меня задевают подколы в соцсетях, но потом я успокаиваюсь. Все-таки я Бен Симмонс»

Защитник «Нетс» Бен Симмонс посетовал на то, что в социальных сетях о нем судят стереотипно.

Недавно в интернете стало популярным видео с открытой тренировки , когда Бен не попал по кольцу со средней.

«Это постоянно преследует меня. Черт, вообще без остановки. Порой это меня задевает, но потом я успокаиваюсь: «Все окей, ребята, я Бен Симмонс. Речь идет не о ком-то, а о .

Недавно выложили клип, где я мажу мимо кольца в парке. Ничего, что там человек десять точно так же промазали? Но люди будут находить и постить одно видео, будто помимо него вообще ничего не происходит. Неужели вы думаете, что у меня каждый бросок мимо кассы? Это не так. Но выставляют все именно так. Так что нужно иметь крепкую психику. Я все понимаю и не принимаю это историю близко к сердцу. Это социальные сети», – заявил Симмонс.

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