Болельщик подшутил над Беном Симмонсом, сделав вид, что принял его за Расселла Уэстбрука

Теги Лейкерс Бруклин НБА видео болельщики Расселл Уэстбрук Бен Симмонс Баскетбол

Болельщик опубликовал забавное видео, на котором он встречает в магазине Бена Симмонса («Бруклин») и делает вид, что принял игрока за Расселла Уэстбрука («Лейкерс»).

«Боже мой. Это ты, бро! Расселл Уэстбрук, бро! Расселл Уэстбрук, бро! Боже мой, бро!», – повторяет болельщик.

Один из охранников Симмонса жестом показывает фанату выйти.

«Он не умеет бросать, бро», – произносит болельщик, выходя из магазина.

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