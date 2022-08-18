Болельщик подшутил над Беном Симмонсом, сделав вид, что принял его за Расселла Уэстбрука

Болельщик опубликовал забавное видео, на котором он встречает в магазине («Бруклин») и делает вид, что принял игрока за ( ).

«Боже мой. Это ты, бро! Расселл Уэстбрук, бро! Расселл Уэстбрук, бро! Боже мой, бро!», – повторяет болельщик.

Один из охранников Симмонса жестом показывает фанату выйти.

«Он не умеет бросать, бро», – произносит болельщик, выходя из магазина.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?