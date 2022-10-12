Стив Керр: «Неясно, когда Дрэймонд Грин вернется в команду»

Главный тренер «Голден Стэйт» после тренировки в понедельник заявил, что «нет ясности» относительно того, когда форвард вернется в расположение команды.

Грин временно покинул команду после инцидента с во время тренировки в минувшую среду. Форвард набросился на Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть. Появившееся в сети видео инцидента вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА.

Позже Грин заявил, что надеется вернуться до матча открытия сезона.

По словам журналистки ESPN Рамоны Шелберн, нет причин ожидать, что Грин пропустит хоть один матч регулярного чемпионата. Сейчас игрок находится с семьей.

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