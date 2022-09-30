Кэмерон Джонсон начнет сезон в качестве основного тяжелого форварда «Санз»

Форвард «Санз» Кэмерон Джонсон начнет новый сезон в качестве основного четвертого номера команды.

О переводе Джонсона в стартовую пятерку рассказал главный тренер «Финикса» Монти Уильямс.

«Санз» планируют обменять Джея Краудера, который в последние два сезона выходил в основе. Перед началом тренировочного лагеря команда сказала Джею, что планирует перевести его во вторую пятерку, после чего стороны решили прекратить сотрудничество.

Джонсон в прошлом сезоне набирал 12,5 очка и 4,1 подбора в среднем за игру.

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