Джеймс Джонс: «Нетс» хотели сохранить Дюрэнта, наши разговоры были поверхностные»

Генеральный менеджер рассказал о переговорах с «Бруклином» по обмену .

«Бруклин» хотел сохранить Дюранта. Мы обсуждали с «Нетс» их требования, но в конечном итоге ничего из этого не вышло. Наверное, так же, как и у большинства команд. Мы не так много общались, наши разговоры были поверхностные», – признался Джонс.

В это межсезонье звездный баскетболист запросил обмен, однако руководство «Нетс» не устроили предложения от других команд. В итоге стороны решили продолжить сотрудничество.

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