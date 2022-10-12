Иман Шамперт: «Уорриорз» будут на вершине еще 5-10 лет»

Чемпион НБА в составе «Кливленда» (2016) считает, что «Голден Стэйт» еще долго будет претендовать на чемпионство.

«Они будут на вершине. Не похоже, что они пролетят мимо плей-офф, если будут здоровы. Они играют в отличный баскетбол, особенно парни, которые давно знают друг друга. Их основные игроки долгое выступают вместе. Этому сложно противостоять.

Они не становятся хуже на площадке. Да, их игра может стать проще, но эти ребята умеют бросать. Они не бегут, пытаясь поставить сверху через вас, а бросают с дистанции. Черт возьми, они будут делать это еще пять-десять лет», – заявил Шамперт.

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