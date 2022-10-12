Еврокубок. «Прометей» сыграет с «Литкабелисом», «Цедевита-Олимпия» – с «Бурсаспором» и другие матчи

В среду, 12 октября, состоятся шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.

Украинский «Прометей» сыграет с литовским «Литкабелисом», словенская «Цедевита-Олимпия» встретится с турецким «Бурсаспором».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Ховентуд Испания – 1-0, Ульм Германия – 1-0, Бурк Франция – 0-0, Бурсаспор Турция – 0-0, Клуж Румыния – 0-0, Литкабелис Литва – 0-0, Прометей Украина – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, Венеция Италия – 0-1, Брешия Италия – 0-1.

Группа B

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Париж Франция – 1-0, Будучность Черногория – 0-0, Гамбург Германия – 0-0, Гран-Канария Испания – 0-0, Промитеас Греция – 0-0, Тренто Италия – 0-0, Шленск Польша – 0-0, Тюрк Телеком Турция – 0-1, Лондон Лайонс Великобритания – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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