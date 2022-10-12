Еврокубок. «Прометей» сыграет с «Литкабелисом», «Цедевита-Олимпия» – с «Бурсаспором» и другие матчи
В среду, 12 октября, состоятся шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Еврокубка.
Украинский «Прометей» сыграет с литовским «Литкабелисом», словенская «Цедевита-Олимпия» встретится с турецким «Бурсаспором».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 12 октября, 19.00
- Дата проведения
- 12 октября, 20.30, «Ekinox»
- Дата проведения
- 12 октября, 21.00, «Dvorana Stožice»
Положение команд: Ховентуд Испания – 1-0, Ульм Германия – 1-0, Бурк Франция – 0-0, Бурсаспор Турция – 0-0, Клуж Румыния – 0-0, Литкабелис Литва – 0-0, Прометей Украина – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, Венеция Италия – 0-1, Брешия Италия – 0-1.
Группа B
- Дата проведения
- 12 октября, 20.00
- Дата проведения
- 12 октября, 21.00
- Дата проведения
- 12 октября, 22.00, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Париж Франция – 1-0, Будучность Черногория – 0-0, Гамбург Германия – 0-0, Гран-Канария Испания – 0-0, Промитеас Греция – 0-0, Тренто Италия – 0-0, Шленск Польша – 0-0, Тюрк Телеком Турция – 0-1, Лондон Лайонс Великобритания – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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