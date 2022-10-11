Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Париж», «Ховентуд» сыграет с «Брешией» и другие матчи

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Во вторник, 11 октября, стартует новый розыгрыш Еврокубка.

Турецкий «Тюрк Телеком» примет французский «Париж», испанский «Ховентуд» дома сыграет с итальянской «Брешией».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Ульм Германия  –  Рейер Венеция Италия
Дата проведения
11 октября, 20.15, «Ratiopharm Arena»
Онлайн матча

Ховентуд Испания  –  Брешия Италия
Дата проведения
11 октября, 21.45, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия Италия – 0-0, Бурк Франция – 0-0, Бурсаспор Турция – 0-0, Клуж Румыния – 0-0, Литкабелис Литва – 0-0, Прометей Украина – 0-0, Венеция Италия – 0-0, Ульм Германия – 0-0, Ховентуд Испания – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0.

Группа B

Хапоэль Тель-Авив Израиль  –  Лондон Лайонс Великобритания
Дата проведения
11 октября, 20.00
Онлайн матча

Тюрк Телеком Турция  –  Париж Франция
Дата проведения
11 октября, 20.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Будучность Черногория – 0-0, Гамбург Германия – 0-0, Гран-Канария Испания – 0-0, Лондон Лайонс Великобритания – 0-0, Париж Франция – 0-0, Промитеас Греция – 0-0, Тренто Италия – 0-0, Тюрк Телеком Турция – 0-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 0-0, Шленск Польша – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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