Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Париж», «Ховентуд» сыграет с «Брешией» и другие матчи
Во вторник, 11 октября, стартует новый розыгрыш Еврокубка.
Турецкий «Тюрк Телеком» примет французский «Париж», испанский «Ховентуд» дома сыграет с итальянской «Брешией».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 11 октября, 20.15, «Ratiopharm Arena»
- Дата проведения
- 11 октября, 21.45, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Положение команд: Брешия Италия – 0-0, Бурк Франция – 0-0, Бурсаспор Турция – 0-0, Клуж Румыния – 0-0, Литкабелис Литва – 0-0, Прометей Украина – 0-0, Венеция Италия – 0-0, Ульм Германия – 0-0, Ховентуд Испания – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0.
Группа B
- Дата проведения
- 11 октября, 20.00
- Дата проведения
- 11 октября, 20.00, «Ankara Arena»
Положение команд: Будучность Черногория – 0-0, Гамбург Германия – 0-0, Гран-Канария Испания – 0-0, Лондон Лайонс Великобритания – 0-0, Париж Франция – 0-0, Промитеас Греция – 0-0, Тренто Италия – 0-0, Тюрк Телеком Турция – 0-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 0-0, Шленск Польша – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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