Деннис Шредер: «Уэстбрук мне как старший брат. Очень рад снова играть с ним»

Разыгрывающий заявил, что рад снова объединить усилия с MVP НБА 2017 года .

Шредер и Уэстбрук ранее вместе играли за «Тандер».

«Считаю Расса своим человеком. Он очень помог мне, когда мы были в одной командой, и даже после этого. Уэстбрук мне как старший брат, он помогает мне, остается на связи. Очень рад снова играть с ним.

Когда мы были одноклубниками, то при взаимодействии всякий раз ощущались только позитивные вибрации. Не могу дождаться, когда мы начнем работать с ним и со всеми остальными», – заявил Шредер.

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