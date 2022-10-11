Журналист «Уорриорз»: «Джордан Пул не простил Дрэймонда Грина»
По словам журналиста «Уорриорз» и ведущего подкаста «Locked on Warriors» Сайруса Саатсаза, отношения между игроками «Голден Стэйт» Джорданом Пулом и Дрэймондом Грином еще не наладились.
«Источники сказали мне, что Джордан Пул не простил Дрэймонда. Они не разговаривают. Пул недоволен, и я не представляю, как можно быть довольным в такой ситуации. Это выглядело ужасно. Его почти лишили мужского достоинства», – сказал журналист.
В прошлую среду во время тренировки «Уорриорз» Грин набросился на Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть.
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