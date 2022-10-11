Журналист «Уорриорз»: «Джордан Пул не простил Дрэймонда Грина»

По словам журналиста «Уорриорз» и ведущего подкаста «Locked on Warriors» Сайруса Саатсаза, отношения между игроками «Голден Стэйт» и еще не наладились.

«Источники сказали мне, что Джордан Пул не простил Дрэймонда. Они не разговаривают. Пул недоволен, и я не представляю, как можно быть довольным в такой ситуации. Это выглядело ужасно. Его почти лишили мужского достоинства», – сказал журналист.

В прошлую среду во время тренировки «Уорриорз» Грин набросился на Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть.

Контракты и платежные ведомости НБА

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег