Даниил Касаткин: «Про Вембаньяму уже сейчас можно сказать, что это следующий Кевин Дюрант»

Защитник МБА Даниил Касаткин поделился мнением о конфликте в , игроки которого и сцепились во время тренировки.

Касаткин также высказался о 18-летнем французе , который претендует на 1-й номер драфта-2023.

«Сегодня ехали из аэропорта с Вороновым и обсуждали эту тему. Сошлись во мнении, что в США люди более чувствительно относятся к подобным вещам. Помню, когда я играл в школе Mountain Mission, меня били сзади, я отмахнулся локтем, и тренировку сразу досрочно закончили. По мне это обычный рабочий процесс. Понятно, что есть границы, которые ты переступать не можешь. Слова, которые ты не можешь сказать человеку. Но конкретно в ситуации Грина и Пула большую роль сыграло то, что это видео попало в сеть. Иначе все было бы намного проще. Такое случается. Баскетбол – контактный вид спорта. На мой взгляд, все не так серьезно, как может показаться после просмотра этого видео.

Долгое время я не воспринимал хайп вокруг Вембаньямы. Да, смотрел юношеский ЧМ, где он больше выделялся ростом и хорошими инстинктами по защите. Думал, что ему еще придется доказать свою состоятельность. Но последние две игры, где его играл против молодых талантов Лиги развития НБА, поменяли мои представления. Когда при росте 218 см человек бросает дальние броски с дриблинга, со степ-бека и это выглядит натурально и легко… Фантастика. Каждое движение, каждый бросок выглядит натурально. У него огромная нога, огромная рука, но при этом невероятные координация и реакция в защите. А еще есть желание стать лучшим из лучших. Про него уже сейчас можно сказать, что это следующий Кевин Дюрант. Хайп вокруг него не преувеличен. Хотя с таким сложением тела многое может пойти не так в плане травматичности», – заявил Касаткин.

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