Стив Керр: «Меня беспокоит как сама драка, так и то, что видео слили в сеть»

Главный тренер «Уорриорз» признался, что обеспокоен нынешней ситуацией в команде.

В среду Грин набросился на Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть. Появившееся в сети видео инцидента вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА.

«Меня беспокоит как сама драка, так и то, что видео слили в сеть. Обе эти истории являются проблемой. Инцидент был проблемой для нас, утечка тоже проблема. Я не ранжирую их по значимости.

Моя работа как тренера – подготовить команду к игре, сделать все, чтобы мы предстали в оптимальном виде. Это сложная работа, надо многое знать. И все становится намного сложнее, когда есть канал утечки, потому что все становится прозрачным и доступным. Оптимальный вариант – сделать работу за кулисами, поговорить со всеми. Когда все открыто, надо отвечать на такие вопросы, как этот. Но мы пройдем через все это, все будет в порядке», – заявил Керр.

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