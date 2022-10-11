Мать Дрэймонда Грина: «Это был не удар исподтишка»

Мать форварда «Голден Стэйт» отреагировала на критику одного из болельщиков в адрес ее сына после инцидента с на тренировке.

«Это был не удар исподтишка. Дрэй шел к Пулу без агрессии. Его руки были опущены. Мужчина шел к мужчине, чтобы поговорить (спросить, что случилось, что он сказал). Его толкнули, и он отреагировал. Конец истории!» – написала Мэри Бэйберс-Грин.

В прошлую среду во время тренировки «Уорриорз» Грин набросился на Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть. Появившееся в сети видео инцидента вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА.

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