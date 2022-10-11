«Я сейчас выбью из тебя все дерьмо на глазах у твоей жены». Мэтт Барнс рассказал о стычке с Робертом Сарвером

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс рассказал о стычке, которая однажды произошла между ним и владельцем .

«Помню, как однажды болтаю с 13-летним пацаном и его отцом. Мы спорим, смеемся. И вдруг во время штрафного броска я слышу, как кто-то говорит: «Не разговаривай с моими болельщиками, черт возьми». Я подумал: «Не может быть, чтобы это он мне сказал».

Я оборачиваюсь, вижу, что он сидит в углу со своей женой, и говорю: «Я выбью из тебя все дерьмо прямо сейчас на глазах у твоей жены», – рассказал Барнс.

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