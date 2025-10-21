Бронни Джеймс сможет принять участие в первом матче сезона против «Голден Стэйт»

Джеймс-младший успел восстановиться от повреждения к старту сезона.

24-летний защитник «Лейкерс » заработал растяжение лодыжки в матче с «Финиксом» и пропустил последние 2 предсезонные игры «озерников».

Бронни Джеймс отсутствует в списке травмированных на стартовый матч нового сезона против «Уорриорс». «Лейкерс» внесли в этот список Леброна Джеймса и Аду Тьеро, статус Макси Клебера указан как «под вопросом».

Джеймс-младший принял участие в четырех предсезонных играх «Лос-Анджелеса», в среднем набирая 6,8 очка за 21,3 минуты.