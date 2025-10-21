Кевин Дюрэнт об уступках «Рокетс» при продлении: «Клуб хочет снова стать претендентом на титул, мой контракт поможет»

Кевин Дюрэнт объяснил решение пойти на уступки «Рокетс» при продлении контракта.

Звездный форвард согласился заключить 2-летнюю сделку на 90 миллионов долларов.

«Поговорив с Рафаэлем Стоуном и Име Удокой, я понял, что они хотят построить серьезную команду, и увидел свое место в организации. Стало очевидно, что это идеальный контракт.

Рад, что мы решили эту проблему и не должны беспокоиться об отвлекающих факторах по ходу сезона. Теперь все внимание только на баскетбол.

Даже когда играл за другие команды видел, насколько все здесь преданы своему делу, как хотят переломить ситуацию и снова сделать «Хьюстон» претендентом на титул. Теперь, когда я здесь, вижу внимание каждого в организации к любым деталям. Я рад быть частью этого проекта и намерен продолжать работать, чтобы проявить себя соответствующим образом», – пояснил Дюрэнт.