  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин Дюрэнт об уступках «Рокетс» при продлении: «Клуб хочет снова стать претендентом на титул, мой контракт поможет»
0

Кевин Дюрэнт об уступках «Рокетс» при продлении: «Клуб хочет снова стать претендентом на титул, мой контракт поможет»

Кевин Дюрэнт объяснил решение пойти на уступки «Рокетс» при продлении контракта.

Звездный форвард согласился заключить 2-летнюю сделку на 90 миллионов долларов.

«Поговорив с Рафаэлем Стоуном и Име Удокой, я понял, что они хотят построить серьезную команду, и увидел свое место в организации. Стало очевидно, что это идеальный контракт.

Рад, что мы решили эту проблему и не должны беспокоиться об отвлекающих факторах по ходу сезона. Теперь все внимание только на баскетбол.

Даже когда играл за другие команды видел, насколько все здесь преданы своему делу, как хотят переломить ситуацию и снова сделать «Хьюстон» претендентом на титул. Теперь, когда я здесь, вижу внимание каждого в организации к любым деталям. Я рад быть частью этого проекта и намерен продолжать работать, чтобы проявить себя соответствующим образом», – пояснил Дюрэнт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Houston Chronicle
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoХьюстон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Име Удока объявил стартовый состав «Хьюстона» на матч против «Оклахомы». Он станет самым высоким в истории НБА
18вчера, 19:40
«Оклахома» – фаворит на чемпионство, Йокич – на звание MVP. Все расклады на новый сезон НБА
вчера, 12:30Спецпроект
Амен Томпсон: «Не знал, что Дюрэнт сделал скидку для «Хьюстона». Щедрый парень!»
4вчера, 05:46
Главные новости
Стивен Эй Смит: «Леброну не хватит мужества, чтобы извиниться передо мной»
8 минут назад
Виктор Вембаньяма о внимании к его росту: «Не скажу, что мне нравится. С годами перестал обращать внимание»
30 минут назад
Демар Дерозан: «Ник Клиффорд станет звездой НБА»
130 минут назад
Тари Исон станет ограниченно свободным агентом следующим летом, не договорившись о продлении с «Хьюстоном»
54 минуты назад
Джа Морэнт сыграет в первом матче сезона НБА
55 минут назад
Тай Джером пропустит минимум четыре недели
сегодня, 05:09
Лу Уильямс о втором «Решении» Леброна: «Позвал детишек на вечеринку Hennessy»
сегодня, 05:08
Дебютный выпуск новой программы с Майклом Джорданом покажут на NBC в перерыве матча «Тандер» – «Рокетс»
сегодня, 04:59
Дариус Гарлэнд восстанавливается с опережением графика
сегодня, 04:52
Обладатели индивидуальных наград сезона НБА проведут первые матчи регулярки со специальными нашивками
1сегодня, 04:50Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Милуоки» сохранил Андре Джексона и гарантировал его контракт (2,2 млн) на новый сезон
12 минут назад
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно обыграла «Илирию», «Партизан» в овертайме победил ФМП
вчера, 20:27
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» разгромила «Виртус»
вчера, 20:25
Ростислав Вергун о матче с «Зенитом»: «Команда не сдается и продолжает бороться до конца в каждом матче»
вчера, 20:09
Анастасия Косу о дебютном сезоне в WNBA: «Хочу развиваться и двигаться дальше, за это время многое осознала и выросла как спортсмен»
вчера, 18:46
Чемпионат Турции. «Каршияка» проиграла «Анадолу Эфесу»
вчера, 18:20
Сани Бечирович: «Российские клубы готовы к возвращению в Евролигу»
1вчера, 16:53
«Вашингтон» пригласил Шабазза Напьера в тренерский штаб
2вчера, 14:10
«Дубай» продлил контракт с травмированным Муаммаду Жете до 2028 года
вчера, 12:06Фото
«Милан» подписал Нэйта Сестину
вчера, 11:26Фото