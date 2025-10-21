«Никс» изучали возможность приглашения Маззуллы после увольнения Тибодо. В августе «Селтикс» дали тренеру 6-летнее продление (Стейн)

«Нью-Йорк» проявлял интерес к тренеру «Бостона».

По информации Марка Стейна, «Никс» изучали возможность приглашения Джо Маззуллы на пост главного тренера после увольнения Тома Тибодо.

«Ходят слухи, что «Никс» вели определенную работу, чтобы выяснить, есть ли возможность заполучить Джо Маззуллу из «Бостона », – пишет инсайдер.

В ответ на этот интерес «Селтикс» продлили контракт Маззуллы в августе. В клубе объявили о самом факте, не раскрывая официальных условий. По данным журналиста, сделка рассчитана на 6 лет.

«Нью-Йорк » в итоге пригласил на вакантную должность Майка Брауна .