  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Никс» изучали возможность приглашения Маззуллы после увольнения Тибодо. В августе «Селтикс» дали тренеру 6-летнее продление (Стейн)
1

«Никс» изучали возможность приглашения Маззуллы после увольнения Тибодо. В августе «Селтикс» дали тренеру 6-летнее продление (Стейн)

«Нью-Йорк» проявлял интерес к тренеру «Бостона».

По информации Марка Стейна, «Никс» изучали возможность приглашения Джо Маззуллы на пост главного тренера после увольнения Тома Тибодо.

«Ходят слухи, что «Никс» вели определенную работу, чтобы выяснить, есть ли возможность заполучить Джо Маззуллу из «Бостона», – пишет инсайдер.

В ответ на этот интерес «Селтикс» продлили контракт Маззуллы в августе. В клубе объявили о самом факте, не раскрывая официальных условий. По данным журналиста, сделка рассчитана на 6 лет.

«Нью-Йорк» в итоге пригласил на вакантную должность Майка Брауна.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
logoБостон
logoМайк Браун
Марк Стейн
logoНБА
logoНью-Йорк
logoДжо Маззулла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карл-Энтони Таунс о своей роли в атаке «Никс»: «Я не знаю»
2сегодня, 04:24
Самые интересные команды НБА в новом сезоне
43вчера, 13:30
Наше любимое развлечение возвращается. За кого поболеть в новом сезоне НБА?
92вчера, 03:15
Маззулла о победителе в драке с Джейленом Брауном: «Если я почувствую приближение смерти, вы уйдете вместе со мной»
19 октября, 05:17
Главные новости
Том Тибодо посетил тренировку «Бостона» и поделился с командой советами о серии прошлого плей-офф с «Нью-Йорком»
13 минут назад
Стивен Джексон: «У «Голден Стэйт» лучшая стартовая пятерка в НБА, команда может выиграть чемпионат»
1550 минут назад
Энтони Эдвардс: «Я принесу Миннесоте чемпионство»
957 минут назад
Бронни Джеймс сможет принять участие в первом матче сезона против «Голден Стэйт»
8сегодня, 06:53
Карлик Джонс получил перелом кости стопы и может пропустить около 3 месяцев
1сегодня, 06:48
Пи Джей Вашингтон о потенциальном переводе на скамейку: «Главное – победа. Буду играть против более слабых защитников»
сегодня, 06:32
Деррик Уайт о Тейтуме: «Выглядит так, будто готов выйти в завтрашнем матче»
сегодня, 06:28
Стивен Эй Смит: «Леброну не хватит мужества, чтобы извиниться передо мной»
1сегодня, 06:16
Виктор Вембаньяма о внимании к его росту: «Не скажу, что мне нравится. С годами перестал обращать внимание»
1сегодня, 05:54
Демар Дерозан: «Ник Клиффорд станет звездой НБА»
1сегодня, 05:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Милуоки» сохранил Андре Джексона и гарантировал его контракт (2,2 млн) на новый сезон
сегодня, 06:12
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно обыграла «Илирию», «Партизан» в овертайме победил ФМП
вчера, 20:27
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» разгромила «Виртус»
вчера, 20:25
Ростислав Вергун о матче с «Зенитом»: «Команда не сдается и продолжает бороться до конца в каждом матче»
вчера, 20:09
Анастасия Косу о дебютном сезоне в WNBA: «Хочу развиваться и двигаться дальше, за это время многое осознала и выросла как спортсмен»
вчера, 18:46
Чемпионат Турции. «Каршияка» проиграла «Анадолу Эфесу»
вчера, 18:20
Сани Бечирович: «Российские клубы готовы к возвращению в Евролигу»
1вчера, 16:53
«Вашингтон» пригласил Шабазза Напьера в тренерский штаб
2вчера, 14:10
«Дубай» продлил контракт с травмированным Муаммаду Жете до 2028 года
вчера, 12:06Фото
«Милан» подписал Нэйта Сестину
вчера, 11:26Фото