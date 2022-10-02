Шакил О’Нил заинтересован в покупке «Санз» вместе с Джеффом Безосом

Прославленный центровой Шакил О’Нил заявил о желании присоединиться к основателю Amazon Джеффу Безосу, который ранее упоминался в числе потенциальных покупателей .

«Никто на этой планете не может конкурировать с Джеффом Безосом. Знаете почему? Я только что заказал 50 вещей на Amazon. Эти деньги получит Джефф Безос Если ему нужна моя помощь и немного моих денег, я готов выслушать предложение.

Если он хочет взять меня на борт, я бы с удовольствием поговорил с ним. Что касается попытки завладеть целой командой в одиночку и выступить против – позвольте мне сказать вам, что я боюсь Джеффа Безоса. ’Нил боится этого большого парня!» – сказал Шак.

По оценкам Forbes, в октябре 2021 года «Санз» стоили 1,8 миллиарда долларов, занимая 18-е место среди 30 клубов НБА. Состояние О’Нила оценивается в сумму около 400 миллионов долларов.

Владелец «Финикса» решил продать принадлежащие ему акции «Санз» и «Меркьюри» после того, как расследование лиги подтвердило факты неподобающего поведения на рабочем месте.

НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик