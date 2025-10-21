Виктор Вембаньяма о внимании к его росту: «Не скажу, что мне нравится. С годами перестал обращать внимание»
Вембаньяма рассказал, как относится к вниманию общественности к своему росту.
В межсезонье сообщалось, что рост 21-летнего бигмена «Сан-Антонио» за год увеличился на несколько сантиметров (теперь 226 см).
«Не скажу, что мне это нравится. Скорее, с годами я просто перестал обращать внимание. Потому что, на мой взгляд, во мне есть гораздо больше интересных вещей», – заявил французский баскетболист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джареда Вайсса
