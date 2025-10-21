Карлик Джонс получил перелом кости стопы и может пропустить около 3 месяцев
«Партизан» на длительный срок потерял Карлика Джонса.
Разыгрывающий получил перелом кости стопы в матче Адриатической лиги в понедельник и может пропустить около 3 месяцев.
В пяти матчах Евролиги этого сезона Джонс набирает в среднем 11,4 очка, 2,6 подбора, 5,2 передачи и 12,4 балла за эффективность.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mozzart Sport
