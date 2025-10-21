  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Пи Джей Вашингтон о потенциальном переводе на скамейку: «Главное – победа. Буду играть против более слабых защитников»
0

Пи Джей Вашингтон о потенциальном переводе на скамейку: «Главное – победа. Буду играть против более слабых защитников»

Вашингтон готов уступить место в старте «Далласа».

«Я просто выхожу на площадку и стараюсь побеждать. Делаю все, что в моих силах, для успеха и чтобы помочь своим партнерам оказаться в лучшей позиции для победы. Для меня не имеет значения, выхожу я в старте или со скамейки, для меня главное – победа», – заявил форвард.

Когда его спросили, какие изменения может принести роль запасного, Вашингтон быстро ответил: «Буду играть против более слабых защитников».

Ранее «Даллас» продлил соглашение с 27-летним баскетболистом до 2030 года на сумму в 90 млн долларов.

В прошлом сезоне Пи Джей Вашингтон в среднем набирал 14,5 очка и 7,7 подбора в 57 матчах (56 – в старте), реализуя 45,3% бросков с игры и 38,1% трехочковых.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoДаллас
logoПи Джей Вашингтон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Даллас» активировал опцию в контракте Дерека Лайвли на сезон-2026/27
вчера, 21:19
Калеб Мартин должен сыграть в первом матче сезона «Далласа», статус Дэниэла Гэффорда под вопросом
18 октября, 17:17
«Мэверикс» попробовали Купера Флэгга в качестве стартового разыгрывающего – 11 очков, 1 передача, 3/13 с игры против «Джаз»
1114 октября, 07:14Видео
Главные новости
Том Тибодо посетил тренировку «Бостона» и поделился с командой советами о серии прошлого плей-офф с «Нью-Йорком»
15 минут назад
Стивен Джексон: «У «Голден Стэйт» лучшая стартовая пятерка в НБА, команда может выиграть чемпионат»
1552 минуты назад
Энтони Эдвардс: «Я принесу Миннесоте чемпионство»
959 минут назад
«Никс» изучали возможность приглашения Маззуллы после увольнения Тибодо. В августе «Селтикс» дали тренеру 6-летнее продление (Стейн)
1сегодня, 06:56
Бронни Джеймс сможет принять участие в первом матче сезона против «Голден Стэйт»
8сегодня, 06:53
Карлик Джонс получил перелом кости стопы и может пропустить около 3 месяцев
1сегодня, 06:48
Деррик Уайт о Тейтуме: «Выглядит так, будто готов выйти в завтрашнем матче»
сегодня, 06:28
Стивен Эй Смит: «Леброну не хватит мужества, чтобы извиниться передо мной»
1сегодня, 06:16
Виктор Вембаньяма о внимании к его росту: «Не скажу, что мне нравится. С годами перестал обращать внимание»
1сегодня, 05:54
Демар Дерозан: «Ник Клиффорд станет звездой НБА»
1сегодня, 05:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Милуоки» сохранил Андре Джексона и гарантировал его контракт (2,2 млн) на новый сезон
сегодня, 06:12
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уверенно обыграла «Илирию», «Партизан» в овертайме победил ФМП
вчера, 20:27
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» разгромила «Виртус»
вчера, 20:25
Ростислав Вергун о матче с «Зенитом»: «Команда не сдается и продолжает бороться до конца в каждом матче»
вчера, 20:09
Анастасия Косу о дебютном сезоне в WNBA: «Хочу развиваться и двигаться дальше, за это время многое осознала и выросла как спортсмен»
вчера, 18:46
Чемпионат Турции. «Каршияка» проиграла «Анадолу Эфесу»
вчера, 18:20
Сани Бечирович: «Российские клубы готовы к возвращению в Евролигу»
1вчера, 16:53
«Вашингтон» пригласил Шабазза Напьера в тренерский штаб
2вчера, 14:10
«Дубай» продлил контракт с травмированным Муаммаду Жете до 2028 года
вчера, 12:06Фото
«Милан» подписал Нэйта Сестину
вчера, 11:26Фото