Пи Джей Вашингтон о потенциальном переводе на скамейку: «Главное – победа. Буду играть против более слабых защитников»

Вашингтон готов уступить место в старте «Далласа».

«Я просто выхожу на площадку и стараюсь побеждать. Делаю все, что в моих силах, для успеха и чтобы помочь своим партнерам оказаться в лучшей позиции для победы. Для меня не имеет значения, выхожу я в старте или со скамейки, для меня главное – победа», – заявил форвард.

Когда его спросили, какие изменения может принести роль запасного, Вашингтон быстро ответил: «Буду играть против более слабых защитников».

Ранее «Даллас » продлил соглашение с 27-летним баскетболистом до 2030 года на сумму в 90 млн долларов.

В прошлом сезоне Пи Джей Вашингтон в среднем набирал 14,5 очка и 7,7 подбора в 57 матчах (56 – в старте), реализуя 45,3% бросков с игры и 38,1% трехочковых.