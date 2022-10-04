«Финикс» может быть продан за рекордные 4 миллиарда долларов

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«Финикс» может быть продан за рекордную сумму в истории НБА.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, цена «Санз» может достичь отметки в 4 миллиарда долларов.

Нынешний рекорд был установлен при покупке Джозефом Цаем «Бруклина» – 3,5 миллиарда.

Ожидается, что попытки выкупить «Финикс» предпримут бывший генеральный директор Disney Боб Айгер, основатель и экс-генеральный директор Amazon Джефф Безос, соучредитель Oracle Лэрри Эллисон, а также совладелец «Уизардс» Лорен Пауэлл Джобс (вдова соучредителя Apple и бывшего генерального директора компании Стива Джобса).

По оценкам Forbes, в октябре 2021 года «Санз» стоили 1,8 миллиарда долларов, занимая 18-е место среди 30 клубов НБА.

Владелец «Финикса» Роберт Сарвер решил продать принадлежащие ему акции «Санз» и «Меркьюри» после того, как расследование лиги подтвердило факты неподобающего поведения на рабочем месте.

НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик

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