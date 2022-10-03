Монти Уильямс: «Несмотря на все события, с «Санз» все хорошо и будет еще лучше»

Главный тренер заявил, что в команде хорошая атмосфера, несмотря на все отвлекающие факторы.

Уильямс несколько месяцев не разговаривал с центровым после вылета из плей-офф-2022. Баскетболист получил от «Санз» продление контракта лишь после того, как договорился с «Пэйсерс».

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«Это как та ситуация с больным и доктором. Парень приходит на прием и говорит, что у него везде болит. Прикоснись к его голове, он кричит. Прикоснись к его руке, он кричит. Касаешься его колена, он кричит. Док говорит: «Ну, давай, увидимся через две недели». Парень не понимает, злится, мол, что происходит? А док отвечает: «У тебя вывихнут палец». Обычно так мы и смотрим на вещи. Человечек таков, что всегда устраивает драму из-за вывихнутого пальца.

Тело в здоровом состоянии. Все раздувают историю с Деандре Эйтоном. Такое впечатление, что это Деандре проиграл «Далласу». Нет, все мы проиграли. Никто из нас не был хорош в тот день, это касается тренеров и игроков, и все же тело в здоровом состоянии. Наши болельщики должны быть в восторге от этого. Со всеми отвлекающими факторами и всем тем, через что мы прошли, с «Санз» все хорошо и будет еще лучше», – заявил Уильямс.

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