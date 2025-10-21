1

Стивен Эй Смит: «Леброну не хватит мужества, чтобы извиниться передо мной»

Стивен Эй Смит рассказал, что могло бы прервать его вражду с Леброном Джеймсом.

Суперзвезда НБА по ходу прошлого сезона вступил в перепалку с журналистом, который, по его мнению, позволил себе слишком много при обсуждении его сына Бронни. Ведущий ESPN уверен в том, что Джеймс не прав, но не рассчитывает на извинения с его стороны. 

«Видите ли, с таким, как Леброн, извинений не дождешься. Я слишком мал. Я слишком ничтожен. Я слишком ничтожен для такого человека, как он, чтобы он проявил себя мужественным и сказал: «Ты и правда ничего такого не говорил о моем сыне. На самом деле ты критиковал меня».

Я ничего не высказывал по ходу карьеры Бронни. Все его этапы и шаги на пути в НБА. Когда его выбрали на драфте, я встал и зааплодировал, потому что считал это прекрасным моментом. И, самое главное, я считал, что Леброн Джеймс этого заслужил. Он так много сделал для лиги.

Я сказал: «Лига задолжала ему. Он может получить все, что захочет». Ему ведь недоплачивают. И мне все равно, сколько получает его сын – да пожалуйста. Я даже сказал, что, по-моему, его сын станет хорошим профессионалом, если продолжит работать над своей игрой. Я все это говорил.

Но после того вечера в Филадельфии я сказал: «Погодите-ка. Вы же просите нас не выполнять свою работу, закрывать глаза на факты». Мы видели то, что видели. Бронни еще не готов.

Это не значит, что он никогда не будет готов, но в тот момент он не был готов. И из-за этого Леброн устроил всю эту шумиху. Нет уж. Я не отступлюсь. Никто не заставит меня отступить. Леброн ошибался, он просто не прав в этой ситуации», – заявил Стивен Эй Смит.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
