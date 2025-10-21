Демар Дерозан: «Ник Клиффорд станет звездой НБА»

Дерозан высоко оценивает перспективы новичка «Сакраменто».

«Я действительно верю, что Ник Клиффорд станет звездой в этой лиге. Он очень зрелый, а его игра очень плавная», – сказал 6-кратный участник Матча всех звезд.

Ради того, чтобы выбрать Клиффорда под 24-м номером, «Кингс» поднялись на драфте-2025, отдав защищенный пик первого раунда 2027 года в «Оклахому».

Выступая за Колорадо-Стэйт, 23-летний защитник набирал в среднем 18,9 очка и 9,6 подбора за игру в своем выпускном году.