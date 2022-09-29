Рамона Шелберн: «Эйтон винит Сарвера в том, что «Санз» не давали максималку. Но даже после его ухода он злится на клуб»

Обозреватель ESPN Рамона Шелберн рассказала о том, как ситуация с продлением контракта сказывается на отношениях центрового и «Санз».

1 июля Эйтон стал стал ограниченно свободным агентом и через несколько дней получил максимальный 4-летний контракт на 133 миллиона долларов от «Индианы». «Санз» воспользовались правом и повторили это предложение.

«Насколько я поняла из разговоров с людьми, близкими к Деандре, он думает, что это было решение Роберта Сарвера не давать ему максимальный контракт. И Роберт Сарвер скоро перестанет быть владельцем клуба. Таким образом, может произойти некоторое улучшение, но я знаю, что обида из-за этого контракта и всей ситуации в целом все равно есть.

Если они сразу же повторили предложение, почему бы просто не дать ему максимальный контракт? Почему нет? Да, это сэкономило им один год и 40 миллионов долларов, но, как сказал мне кто-то из близких к Деандре людей, у этого решения есть карма. Зачем так поступать со своим игроком? Вы задрафтовали этого человека под первым номером и развивали, а затем заставили его пройти через все это. Считываемое им послание от клуба звучит примерно так: «Мы не верим в тебя».

Если он обвиняет в этом , а Сарвера больше не будет, то есть возможность для налаживания отношений. Но при этом у него должна затаиться обида на Монти Уильямса и офис», – рассказала Шелберн.

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