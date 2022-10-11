Дражен Анзулович: «У «Самары» хорошее сочетание российских игроков и иностранцев»

Главный тренер прокомментировал предстоящий гостевой матч против «Самары» в рамках лиги ВТБ.

«Главный вопрос – это игра нашей команды. Потому что, если смотреть на предыдущую игру, это не приемлемо, мы не имеем права повторить подобную игру.

Говоря о «Самаре» — это новая команда, они собрали новый состав, подписали несколько опытных игроков, иностранцев с опытом выступления в Евролиге, у них хорошее сочетание российских игроков и иностранцев. Они играют в силовой и быстрый баскетбол, и мы должны сделать все возможное, чтобы завтра одержать победу», – сказал Анзулович.

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