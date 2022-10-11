Сергей Базаревич: «Нам нужно натренировывать, а игры идут одна за другой»

Главный тренер «Самары» поделился ожиданиями от завтрашнего матча с в рамках лиги ВТБ.

«У нас на день больше после предыдущей игры, но был очень тяжелый переезд из Краснодара: мы провели в дороге 15 часов. И это меня волнует: может быть, у нас нет нужной свежести.

Плюс мы в ситуации, когда нам нужно натренировывать, а игры идут одна за другой. И нужно тренироваться, чтобы наиграть какие-то вещи, и при этом не перетренироваться, чтобы быть готовыми и свежими к матчу. Непростая ситуация, но пытаемся ее решить.

«Енисей», возможно, не очень удачно начал сезон, как и мы, но команда давно работает с этим тренером, многие игроки остались с прошлого сезона, понимают систему — поэтому нам нужно очень серьезно отнестись к этому матчу. Независимо от того, что последняя игра у «Енисея» получилась не очень удачной — возможно, как раз поэтому соперник будет более опасен», – передает слова Базаревича официальный сайт «Самары».

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