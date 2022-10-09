Дражен Анзулович: «Енисей» не выглядит как команда, я должен решить проблемы»

Главный тренер «Енисея» разочарован выступлением команды в матче лиги ВТБ против УНИКСа (59:104).

«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой и отличной командной игрой. Хозяева контролировали ход встречи на протяжении всех 40 минут. На данный момент мы, напротив, не выглядим как команда. Мы не готовы к работе и столкнулись с рядом проблем, которые я как главный тренер должен решить», – сказал Анзулович.

Следующий матч Лиги ВТБ проведет 12 октября против «Самары» на выезде.

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