Дражен Анзулович: «Енисей» не выглядит как команда, я должен решить проблемы»
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович разочарован выступлением команды в матче Единой лиги ВТБ против УНИКСа (59:104).
«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой и отличной командной игрой. Хозяева контролировали ход встречи на протяжении всех 40 минут. На данный момент мы, напротив, не выглядим как команда. Мы не готовы к работе и столкнулись с рядом проблем, которые я как главный тренер должен решить», – сказал Анзулович.
Следующий матч Лиги ВТБ «Енисей» проведет 12 октября против «Самары» на выезде.
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