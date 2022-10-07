Наталья Водопьянова – о ситуации с Бриттни Грайнер: «Законы для всех одинаковы»
Новый генеральный секретарь РФБ Наталья Водопьянова прокомментировала ситуацию с американской центровой УГМК Бриттни Грайнер.
«Законы для всех одинаковы, независимо от того — звезда ты или непубличный человек. Только тогда у нас в мире поровнее жизнь будет.
Но я бы не хотела как-то еще комментировать и оценивать ее дело. Все мы взрослые люди и должны нести ответственность за свои поступки... У нее и в Америке были проблемы с законом, так что это не в первый раз.
Конечно, по откликам все о ней хорошего мнения. Вроде как жалко человека, но, опять же, мы не должны снимать с себя ответственность за свои поступки», – сказала двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.
Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.
Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет
Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер
9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США
Комментарии