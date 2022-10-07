Наталья Водопьянова – о ситуации с Бриттни Грайнер: «Законы для всех одинаковы»

Новый генеральный секретарь РФБ Наталья Водопьянова прокомментировала ситуацию с американской центровой УГМК Бриттни Грайнер.

«Законы для всех одинаковы, независимо от того — звезда ты или непубличный человек. Только тогда у нас в мире поровнее жизнь будет.

Но я бы не хотела как-то еще комментировать и оценивать ее дело. Все мы взрослые люди и должны нести ответственность за свои поступки... У нее и в Америке были проблемы с законом, так что это не в первый раз.

Конечно, по откликам все о ней хорошего мнения. Вроде как жалко человека, но, опять же, мы не должны снимать с себя ответственность за свои поступки», – сказала двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.

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